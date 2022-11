Hulk Hogan sorprende una coppia di fan sordo-ciechi, commovente scena nel suo Beach Shop

PUBBLICITA

da Andrea Di Noi – Wrestling

PUBBLICITA

Hulk Hogan è probabilmente il wrestler più conosciuto di tutti i tempi, e anche se non si vede in uno show da molto tempo, la Hulkamania è ancora viva, soprattutto nel suo Beach Shop: una coppia di fan sordo-ciechi era intenta a fare compere nel negozio dell’Hall of Famer in Florida, e sono stati raggiunti proprio da quest’ultimo, che ha ricoperto i due di affetto. Il video, qui riproposto, è subito diventato virale. Hulk si è fatto toccare i baffi e i bicipiti, rendendo più facile l’identificazione dell’ex campione WWE. L’Hulkster ha rivelato che aveva appena visto la coppia che indossava il suo merchandising, ma non aveva idea che non potessero né sentirlo né vederlo:

#HulkHogan surprises a Deaf-Blind couple at his beach shop pic.twitter.com/i8vPHagze3 — Ringside News (@ringsidenews_) November 24, 2022

“Hanno i cappelli dell’Hulkamania, fratello. L’altro giorno li ho incrociati per strada e li stavo chiamando, ma non sapevo che non potessero sentirmi, li amo alla follia. Sono della squadra! So che non posso parlare con loro, ma che posso solo abbracciarli e baciarli. Sentite i baffi!”.

Hulk Hogan continua a essere una delle figure più conosciute nel mondo del wrestling, e nonostante vari scandali che l’hanno coinvolto, rimane comunque molto amato dai fan.