Sara Skyttedal: “Quali tempi per la Carta Europea della disabilità?”

Nella sua strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 – si legge in una recente interrogazione parlamentare l’eurodeputata del PPE, Sara Skyttedal – “la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta per creare una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023.

Saranno rispettati tali tempistiche?”

di Francesca Serra

Sui tempi dell’adozione del nuovo strumento la Commissaria Helena Dalli ha confermato che il calendario previsto dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 sarà puntuale e portato a termine entro la fine del 2023.

“La proposta – conclude la Dalli – sarà accompagnata da una valutazione d’impatto, preceduta da uno studio analitico di base che avrà luogo nel 2022”.