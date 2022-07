Neonata sorda sente la mamma dirle “ti voglio bene” per la prima volta

PUBBLICITA

Non rispondeva per nulla ai suoni. Hanno iniziato a sospettare che la piccola avesse un problema con l’udito.

Ovviamente, come genitori, si spera nella cosa migliore per i propri figli e si fa qualsiasi cosa per poterli aiutare. Quindi la mamma di Charlotte l’ha subito portata a fare una visita.

I bambini imparano fin da molto piccoli a sviluppare gentilezza e benessere emotivo attraverso l’ascolto. È piuttosto insolito che un bambino piccolo non senta, ma se sospettate che sia il caso di vostro figlio o figlia, è importantissimo cercare subito aiuto.

Ricevere aiuto fin dall’inizio li aiuterà a sviluppare il linguaggio. Prima avranno gli strumenti giusti, prima potranno farlo. Nonostante i genitori di Charlotte abbiano scoperto il problema molto presto, non erano sicuri che un apparecchio acustico l’avrebbe aiutata. Di certo non è una cosa facile per una bambina talmente piccola che ancora non sa neppure gattonare.

Quando poi hanno inserito l’apparecchio nelle orecchie di Charlotte, la sua mamma era molto nervosa ma anche molto speranzosa. Subito dopo, alla piccola si sono illuminati gli occhi quando ha sentito la voce della mamma. Infatti, sentire la voce della mamma per Charlotte è stato così commovente che la piccola ha iniziato a piangere

È bellissimo vedere che perfino una neonata può provare così tante emozioni tutte insieme. Nessuno può sapere davvero cosa abbia provato la bambina nel sentire la voce della sua mamma per la prima volta. Ma ora, nonostante manchi ancora del tempo prima che parlerà, è sicuramente sulla strada giusta per riuscire a farlo.