The Shoe Stand by Walter Geikie (1795-1837)

La collezione del Deaf Museum & Archive comprende opere di artisti sordi risalenti al XVIII secolo. Peter Jackson incoraggia i membri della comunità dei non udenti ad avvalersi di questo posto speciale.

Portrait of a Young Naval Subaltern by Charles Shirreff (1750-1831)

Non è ampiamente noto che il Deaf Museum and Archive, gestito dalla British Deaf History Society a Warrington, Cheshire, ha una collezione in crescita di dipinti, disegni e altri reperti artistici, ottenuti attraverso una varietà di fonti, a volte attraverso offerte all’asta sia in Gran Bretagna e oltreoceano, a volte tramite donazioni, a volte tramite lasciti testamentari di persone sorde, a volte acquistandoli nelle gallerie d’arte dove erano in vendita.

Il Museo dei sordi concentra le sue collezioni su dipinti e altre opere realizzate da artisti sordi da tempo, alcuni dei quali erano ben noti ai loro tempi. Questi artisti includono miniaturisti come Richard Crosse, 1742-1810 (che fu pittore di smalti per re Giorgio III), Thomas Arrowsmith 1771-1830 e Charles Shirreff 1750-1831 (il primo allievo sordo educato da Thomas Braidwood). Altri artisti includono celebri pittori di animali come William H. H. Trood 1859-1899 e Rupert Dent 1853-1910, i cui dipinti ora vendono per molte migliaia di sterline, soprattutto all’asta negli Stati Uniti. Ci sono più di 12 artisti il ​​cui lavoro è ora conservato nel Museo dei sordi. Le nostre mostre d’arte non si limitano a dipinti o disegni: abbiamo anche sculture, intagli in legno e articoli da ricamo realizzati da persone sorde e siamo sempre alla ricerca di altri oggetti legati all’arte dei non udenti. Se possiamo ottenerli dipende dal fatto che possiamo permetterci i prezzi richiesti.

Il Museo e Archivio dei sordi è aperto tutti i martedì dalle 9:30 alle 14:30 e nove sabati durante tutto l’anno dalle 10:00 alle 15:00 (previo avviso). Accogliamo anche in altri giorni gruppi di visitatori (es. scuole, studenti universitari, gruppi di anziani non udenti) su appuntamento.

La Biblioteca di ricerca del museo è aperta anche il martedì dalle 9:30 alle 14:30, o previo accordo negli altri giorni, per chi volesse approfondire le tematiche relative alla sordità. Riceve molti ricercatori universitari sia dalla Gran Bretagna che dall’estero.

Pampa by William H. H. Trood (1859-1899)

Il Museo e archivio dei sordi sopravvive grazie al lavoro di volontari e donazioni, oltre a sovvenzioni specifiche quando può ottenerle. Siamo sempre grati per le donazioni al fondo per le acquisizioni del museo, che viene utilizzato per acquistare oggetti all’asta o altrove.

Per donare, contattare deafmuseum@bdhs.org.uk.

