Cina. Nel mondo della lingua dei segni

Attraverso il linguaggio dei segni un ragazzo di Beijing bussa alla porta del “mondo silenzioso”

Dal 2003, Lü Jiaheng si è immerso nel mondo della lingua dei segni per quasi 20 anni. Non ha solo offerto ad altri una formazione gratuita, ma ha anche creato un team di volontari della lingua dei segni. Fare in modo che sempre più persone imparino la lingua dei segni e aiutare gli amici non udenti è l’obiettivo per cui Lü Jiaheng ha lavorato sodo per tutto il tempo. Secondo lui i non udenti sono i più gentili, semplici e diretti, e amano stringere amicizie.

Quando entrerai nel mondo della lingua dei segni, anche tu diventerai più gentile e felice! Seguiamo Lü Jiaheng e proviamo questo tipo di felicità speciale con lui!