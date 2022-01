PUBBLICITA

Anche se non si vuole optare per una cerimonia complessa e sfarzosa, infatti, ci sono tante cose da decidere e pianificare. E se a tutto questo si aggiungono anche problemi e contrasti con i membri della famiglia, quella che dovrebbe essere un’occasione stupenda rischia di trasformarsi in un’enorme fonte di stress.

Se pensate che tutto ciò sia esagerato, chiedetelo alla giovane sposa protagonista della storia che stiamo per raccontarvi. La ragazza, sorda fin dall’infanzia, ha deciso di celebrare il suo matrimonio tenendo conto della sua condizione di salute, ossia nella lingua dei segni . Una scelta che sarebbe venuta incontro alle esigenze di molti invitati, anch’essi non udenti ma che, tuttavia, era destinata a creare un vero “caso” familiare . La mamma della sposina, infatti, si è opposta, criticandola in modo duro. Ecco cosa è successo.

Una cerimonia celebrata nella lingua dei segni: questa l’idea della sposa 24enne che ha raccontato la sua storia su Reddit, chiedendo un parere agli utenti. L’organizzazione di un matrimonio che avrebbe ospitato per la maggior parte persone non udenti, del resto, richiedeva attenzioni particolari, e così la ragazza ha pensato a questa soluzione per rendere lo sposalizio accessibile a tutti.

“I miei genitori non mi hanno mai insegnato la lingua dei segni e non mi hanno mai aiutato a interagire e integrarmi con altre persone sorde – esordisce la ragazza nel suo post su Reddit – così ho agito contro la loro volontà e ho imparato lo stesso quel linguaggio“. Durante la frequentazione di un’università per non udenti, ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito. Così, quando è arrivato il momento di sposarsi, entrambi hanno pensato di celebrare le nozze in quel modo. “Abbiamo anche deciso di prendere un interprete per le persone udenti in modo che potessero sapere cosa stava succedendo“, ha aggiunto la ragazza. Una decisione che, tuttavia, era destinata a creare non pochi problemi in famiglia.