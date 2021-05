21 morti durante una maratona di corsa in montagna in Cina

Sono 21 i corridori morti per ipotermia durante una maratona in montagna nella città di Baiyin, nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, Cina nord-occidentale. Altri 8 sono in ospedale. A gareggiare erano in 172. La gara di 100 km si teneva a una quota tra i 2000 e i 3000m.

Fatale è stato un repentino peggioramento del meteo che ha sorpreso i partecipanti tra i chilometri 20 e 31 con grandine, pioggia gelata, forte vento e freddo. Raffiche che non consentivano nemmeno di stare in piedi raccontano alcuni sopravvissuti.

I soccorsi si sono attivati solo quando è stato lanciato una richiesta di aiuto in una chat di WeChat. Alcuni dei corridori risultano già dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono durate tutta la notte coinvolgendo più di 700 persone.

Tra le vittime anche due atleti di fama nazionale: Liang Jing, vincitore negli ultimi anni di alcune maratone multiple, e Huang Guanjun, che aveva vinto la maratona maschile per i non udenti ai Giochi Paralimpici Nazionali 2019 a Tianjin.