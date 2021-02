La CEC conclude la registrazione degli elettori per le elezioni palestinesi del 2021

Wafa. La Commissione elettorale centrale (CEC) ha annunciato un totale di 2,6 milioni di elettori registrati alla fine del processo di registrazione a mezzanotte di martedì, inclusi 421.000 nuovi iscritti, ora in grado di partecipare alle prossime elezioni palestinesi del 2021.

Tale totale costituisce il 93,3% dei 2,8 milioni di elettori ammissibili nei Territori palestinesi secondo le stime del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS).

Il CEC ha affermato che il processo di registrazione si è concluso secondo i piani, senza problemi significativi, indicando che tali cifre riflettono un elevato turnover nel processo di registrazione, riflettendo il desiderio dei cittadini di partecipare al processo elettorale.

La CEC ha esteso la sua gratitudine e apprezzamento a tutte le parti interessate alle elezioni, in particolare i cittadini, le fazioni politiche, le organizzazioni della società civile (OSC), i media e le istituzioni ufficiali come il ministero dell’Istruzione, dell’Interno, della Salute, dell’Informazione, i media ufficiali e l’Unione Palestinese per i Sordi. Il CEC ha elogiato in modo speciale le squadre di registrazione per i loro sforzi e la loro dedizione durante tutto il periodo di lavoro.