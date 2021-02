Apple ha sborsato oltre 25 milioni di dollari per i diritti su “CODA” , un record per un film presentato al Sundance Film Festival.

A riferirlo è il sito Deadline, spiegando che l’importo è superiore ai 22,5 milioni offerti a “Palm Springs” lo scorso anno da Hulu/Neon. Per accaparrarsi i diritti di questo film, a quanto pare c’è stata una battaglia “campale” tra Apple e Amazon.

Al centro del dramma di formazione del regista-sceneggiatore Siân Heder c’è una studentessa dell’ultimo anno che è l’unica persona in grado di sentire, nata in una famiglia di persone non udenti, combattuta tra il tenere insieme le relazioni familiari o inseguire i suoi sogni. Il film è stato presentato in anteprima alla serata di apertura de dramma statunitensi. I potenziali acquirenti si sono innamorati del film e sono state presentate varie offerte.

CODA, acronimo di Child of Deaf Adults, vede come protagonista l’attrice Emilia Jones che interpreta Ruby. Con le attività di pesca della famiglia di Ruby a repentaglio, la ragazza dovrà decidere se seguire il suo amore per la musica e risolvere la paura di lasciare da soli i genitori. Il film è a sua volta basato sul plurimetriato successo francese “La famiglia Bélier” (La Famille Bélier) del 2014, diretto da Éric Lartigau. Heder ha girato le scene di pesca a Boston e nel film si possono sentire successi classici della Motown, di Joni Mitchell e Marvin Gaye.

