Il mondo del lavoro respinge i sordi

Il tasso di disoccupazione è più alto, le possibilità di carriera minori, uno studio analizza le possibilità di sordi e ipoudenti nel mercato del lavoro

Circa il 10% dei sordi e degli audiolesi sono disoccupati, un tasso quasi quattro volte più alto di quello generale. Inoltre, anche chi lavora non ha la vita più facile: basti pensare che il 53% dei sordi non è mai stato promosso nella sua vita professionale. A mostrare questi dati è uno studio della Scuola universitaria professionale di Lucerna. Questa situazione interessa i circa 10mila sordi che vivono in Svizzera e il milione di persone con una disabilità uditiva (di cui 500mila sono in età lavorativa).