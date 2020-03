Il mio nome è Roberta Cepak e sono una studentessa al secondo anno di dottorato presso l’Università Pompeu Fabra, Barcellona.

Sono arrivata in Italia ad inizio marzo per poter completare qui i miei sui sul sottotitolaggio per persone sorde e con difficoltà uditive in Italia e per poterlo fare, sto cercando volontari per la compilazione di un questionario della durata di 15-20 minuti.

Significherebbe molto se potreste distribuire tale questionario a tutte le persone sorde e con difficoltà uditive di vostra conoscenza: https://docs.google.com/forms/d/1qehrHa_B-SO9vwyDWqWYoNorjAt3M6S3WUGnKTFoRIo/edit

Presentazione questionario in VideoLIS:

Roberta Cepak