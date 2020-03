L’Associazione Nazionale dei Sordi di Cuba ha concesso il più alto riconoscimento dell’istituzione durante la chiusura del suo V Congresso, in cui i delegati hanno approvato la Dichiarazione Finale, nella quale hanno espresso l’appoggio senza condizioni alla politica economica e sociale del Foverno e al PCC

Per il loro inestimabile contributo a favore della comunità sorda e l’estrema sensibilità verso le persone con handicap, l’Associazione Nazionale dei Sordi di Cuba (ANSOC) ha concesso a L’Avana la Distinzione Mani di Cristallo, al Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba (PCC) e al Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La consegna della più alta distinzione della ANSOC è avvenuta alla chiusura de V Congresso di questa organizzazione che è durato due giorni, e si è svolto nel Palazzo delle Convenzioni de L’Avana con la partecipazione di 130 delegati di tutto il paese e rappresentanti di organismi, dell’amministrazione centrale dello Stato, istituzioni e organizzazioni politiche e di massa.

Mani di Cristallo è stata assegnata anche a Yusimí Campos Suárez, vice titolare del Ministero del Lavoro e la Previdenza Sociale (MTSS) nella giornata finale dell’incontro, che ha contato con la presenza dello statunitense Joseph J. Murray, presidente della Federazione Mondiale dei Sordi, e di altri rappresentanti della Segreteria Regionale del Messico, America Centrale e Caraibi, I delegati hanno approvato la Dichiarazione Finale del V Congresso, nella quale hanno espresso l’appoggio sena condizioni alla politica economica e sociale applicata dal Governo e dal Partito Comunista di Cuba.

Inoltre hanno condannato la politica degli Stati Uniti, il loro tentativo di aggredire i paesi fratelli dell’America Latina e del mondo, assieme ai loro alleati, contro la volontà della comunità internazionale.

Hanno anche condannato tutte le leggi anti cubane e il ferreo blocco economico, commerciale e finanziario imposto dal governo degli Stati Uniti e le implicazioni evidenti nella vita sociale del paese, con enfasi nelle persone con invalidità e la loro vera inclusione.

Ringraziare eternamente la Rivoluzione, i suoi leaders storici, i martiri che hanno offerto le loro vite, per quello che abbiamo ottenuto in questi anni di eroica resistenza che ci ha permesso di dare un esempio di dignità al mondo, conclude il documento.

Marta Elena Feitó, titolare del MTSS, ha segnalato che anche in questi momenti difficili, quando si accresce l’assedio degli USA contro Cuba, la ANSOC ha realizzato un congresso storico in cui è stata posta tutta la forza per l’inclusione, l’identità, quello che si può fare tra tutti; una combinazione di responsabilità pubblica, della famiglia e della società.

La storia c’insegna che non c’è altra maniera di difendere la giustizia conquistata che non siano l’unione, la solidarietà, il rispetto alla convivenza, alla diversità, la promozione e la difesa dei diritti, ha sottolineato la ministro.

I delegati e i dirigenti hanno sostenuto che uno dei successi più notevoli della riunione à stata la proposta di riconoscere ufficialmente la lingua dei segni come idioma naturale della Comunità Sorda di Cuba, un vecchio desiderio dei suoi membri.

Il V Congresso, che ha ratificato come presidente della ANSOC Alejandro Marzo Peña, è servito anche per accentuare l’educazione della società attorno alla Comunità Sorda e creare coscienze tra gli organismi statali, le istituzioni sociali e le organizzazioni a proposito delle inquietudini, gli impegni e le necessità dei membri dell’organizzazione.

Fondata nel 1978, attualmente la ANSOC ha 25.881 associati, dei quali 1254 sono minori di 15 anni.(ACN/ GM – Granma Int.)

http://it.granma.cu/