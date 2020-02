Come ben sappiamo, il videogioco basato sugli scritti di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus è stato rilasciato durante lo scorso anno, ma ciò che ci interessa oggi sono le sue funzioni di accessibilità, qualcosa che a qualcuno potrebbe non interessante, ma che invece per altri sono molto importanti.

Il videogioco è stato recensito da Can I Play It? il quale è un sito web che si concentra proprio sull’accessibilità all’interno del nostro medium preferito, ed ha fatto notare come 4A Games si sia concentrata su queste funzioni, creando delle descrizioni davvero dettagliate.

Il co-fondatore e caporedattore del sito web, Courtney Craven, ha recensito il videogioco all’uscita, ma ha notato solo nelle ultime settimane che ci sono stati dei cambiamenti davvero impressionanti da quanto quella recensione è stata pubblicata.

All’inizio il videogioco permetteva di visualizzare i nomi nei sottotitoli, ma anche di modificarne la grandezza, insieme ad alcune opzioni di controllo, mentre adesso i giocatori potranno selezionare i “sottotitoli per non udenti”, che descrive in modo particolarmente dettagliato ciò che avviene a schermo.

Secondo il direttore di Deep Silver, Huw Beynon, questo cambiamento è stato implementato con la patch di agosto 2019, che includeva “Two Colonels”, ed è stato pensato proprio dopo aver letto la recensione di Can I Play It? che ovviamente ha aggiornato la sua pubblicazione, descrivendo la patch di Metro Exodus.

Sarebbe fantastico se questo tipo di accessibilità venga dato a coloro che amano videogiocare ma per motivi che non possono controllare hanno “meno possibilità”. Vedremo se Metro Exodus sarà un ottimo esempio – da questo punto di vista – per il futuro.

