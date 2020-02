Grey’s Anatomy 16, arriva la prima dottoressa sorda

Grey’s Anatomy ci ha accompagnato nel corso degli anni. Abbiamo riso, abbiamo pianto e siamo sopravvissuti a tutto. Grey’s Anatomy ci ha insegnato cosa vuol dire famiglia e cosa vuol dire superare le avversità. La serie ha trattato nel corso delle stagioni i temi più disparati nel modo più delicato possibile e ne ha introdotti di più attuali. I creatori della serie hanno infatti deciso di inserire un nuovo personaggio, la dottoressa Lauren Riley, il primo personaggio sordo ricorrente in una serie che va in onda nel prime time.

Il fatto di essere il primo personaggio in uno show in onda in prima serata ha sorpreso Krista Vernoff, la quale ha creato il personaggio perché innamoratasi dell’attrice a prescindere. Ecco le sue parole: “Non lo sapevo [che fosse il primo personaggio sordo in prime time, ndr] fino a quando non siamo arrivati sul set per girare le scene. E questo è il potere di Shoshannah: mi sono innamorata di lei come essere umano, come comunicatore, come attrice. Pensavo che fosse incredibile e volevo metterla nel mio show. Non sapevo nemmeno che non era mai stato fatto prima. Mi ha fatto impazzire di gioia. E così sapere che il giorno in cui lei ha iniziato a lavorare che era il primo medico sordomuto mai apparso in un network televisivo? Com’è possibile?“.

Shoshannah Stern è comparsa nelle serie tv Supernatural (Eileen Leahy), Lie To Me (Sarah) e Jericho (Bonnie Richmond). La Stern appare per la prima volta nell’episodio 16×13 di Grey’s Anatomy, intitolato “Save the last dance form me“. Nell’episodio, diretto dalla star Jesse Williams (nello show Jackson Avery), la dottoressa Riley aiuta DeLuca con un paziente presumibilmente incurabile. Sappiamo che l’attrice compare anche nell’episodio 16×14, in onda il 20 febbraio 2020, intitolato “Diagnosis“. Quello che ci chiediamo è: diventerà un personaggio regular o partecipa alla serie solo come guest star? Non ci resta che aspettare i nuovi episodi per scoprirlo!