MILANO – KIABI conferma nuovamente il suo impegno per una moda solidale e rispettosa, che mette al centro il cliente senza differenze.

Al piano di sviluppo per un brand 100% sostenibile, che prevede il raggiungimento della missione entro il 2030, si aggiunge l’impegno sociale siglato con SOURDLINE , una start-up che da 15 anni si impegna nell’aiutare e supportare i non udenti.

Il brand francese di moda a piccoli prezzi ha così inaugurato un servizio gratuito di assistenza per tutti i clienti non udenti, i quali, attraverso una chat o una webcam, si possono mettere in contatto con il personale specializzato in grado di parlare la lingua dei segni. In questo modo anche i non udenti sono in grado con un semplice click, di fare un ordine online o risolvere un problema tecnico legato agli acquisti.

Con questa partnership, KIABI vuole affiancare i giovani e le realtà aziendali più emergenti affermandosi ulteriormente come uno dei principali attori nelle dinamiche solidali e di impegno sociale, prendendo parte ad iniziative che trascendono dal core business del puro prodotto aziendale; l’obiettivo è quello di avvicinarsi a tematiche più ampie e maggiormente vicine alle esigenze della clientela. Il brand francese si unisce a SOURDLINE condividendone i valori di centralità della persona e di inclusione delle diversità, offrendo un servizio non conosciuto nel panorama italiano.

Questo progetto sociale sostenuto da KIABI , rientra nella strategia di Corporate Social Responsability dell’azienda, dimostrando ancora una volta il suo impegno in attività non solo sostenibili ma anche etiche. Un’azienda che vive a tutto tondo per i clienti, con i clienti.

KIABI vuole ricordare che l’uguaglianza vive nelle diversità e di questa si alimenta.

La lingua è una cornice organizzativa del pensiero: che sia parlata, ascoltata, fatta di segni o di parole, non importa. Il fulcro è comunicare quello che viene da dentro. Questa è la vera lingua universale.

SOURDLINE in pillole:

Sourdline è un’azienda nata nel 2004 come start-up a Parigi che offre la possibilità ai non udenti di accedere a un servizio gratuito di assistenza clienti attraverso webcam o chat. Attraverso questa piattaforma, i non udenti riescono ad esempio a fare un ordine online o risolvere un problema tecnico, godendo di tutte le necessità di un ampio servizio cliente.

L’azienda dispone di un team di professionisti, composto da persone sorde e udenti, completamente impegnate e immerse in un ambiente bilingue.

Grazie alla notorietà e all’esperienza accumulata negli anni, nel 2008 diventa leader nella relazione coi clienti sordi, vantando nel proprio portfolio.

KIABI in pillole:

KIABI fondato nel 1978 nel nord della Francia, sta rivoluzionando il prêt-à-porter lanciando un concetto di moda a basso costo per tutte le famiglie. Con una rete di oltre 514 negozi in tutto il mondo, KIABI ha un fatturato di 1,9 miliardi di euro (2018) e una crescita del 2,1%. Il brand offre collezioni disegnate in Francia da un team di 56 stilisti interni e vanta ha più di 10.000 Kiabers di 60 nazionalità in tutto il mondo.

