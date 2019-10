(XINHUA) – TOKYO, 24 OTT – Per i turisti cinesi si usava in giapponese la parola speciale “bakubai” o “shopping esplosivo” per descrivere il loro potere d’acquisto. Tuttavia, le cose sono cambiate in questi anni. I turisti cinesi sono alla ricerca di nuovi modi di viaggiare in Giappone, spostando l’attenzione sulle esperienze culturali. Secondo le statistiche del governo giapponese, la Cina è stata la fonte principale di turisti in Giappone per anni, con il numero di visitatori cinesi in crescita a doppia cifra per cinque anni consecutivi. Nel 2013, circa 1,31 milioni di cinesi hanno viaggiato in Giappone. Alla fine del 2018, il numero aveva raggiunto gli 8,38 milioni.

L’industria di turismo del Giappone sta traendo benefici dalla crescita rapida dei turisti cinesi, con i negozi e ristoranti che forniscono loro i servizi di pagamento del codice QR e dei segni di lingua cinese durante la festa “Golden Week” della giornata nazionale cinese all’inizio di ottobre.

Il signor Wang, da Pechino, ha compiuto il suo ottavo viaggio in Giappone nella “Golden Week”, durante il quale ha visitato Yanakaginza e Akabanebashi South a Tokyo, due siti turistici poco conosciuti, ma presenti nel nuovo video musicale del popolare cantante Jay Chou. Questi luoghi sono stati pubblicati online dai fan cinesi dopo l’uscita del video musicale. Wang ha dichiarato che anche se ha visitato questi siti in nome dei “fan irriducibili” di Jay Chou, in realtà voleva saperne di più sulla città di Tokyo e visitarla a piedi, scoprendo stili di vita esotici e godendosi il relax.

Durante la festa della Festa nazionale di quest’anno, il numero di turisti cinesi che hanno scelto di intraprendere viaggi esperienziali come Wang sono aumentati significativamente

http://www.ansa.it/