ABU DHABI, 24 settembre 2019 (WAM) – Il Memoriale del Fondatore ha recentemente ospitato una delegazione dell’Organizzazione Suprema di Zayed per le Persone di Determinazione in occasione della “Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni”, che si celebra il 23 settembre.

Il gesto è in linea con la responsabilità sociale del Memoriale del Fondatore e l’impegno a sensibilizzare sull’importanza della lingua dei segni come mezzo di comunicazione con la comunità dei non udenti, che rappresentano un segmento significativo della società.

In questa occasione, una visita guidata è stata condotta da uno degli specialisti del tour culturale, accompagnato da uno specialista della lingua dei segni dell’associazione, che ha permesso ai visitatori di conoscere l’eredità e i valori del Padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, il compianto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

La delegazione è stata informata sulla dedizione e sul sostegno di Sheikh Zayed alle persone di Determinazione (persone con disabilità), creando un ambiente inclusivo che rafforza la coesione sociale. Il tour ha anche gettato la luce sul ruolo del fondatore nell’integrare le Persone di Determinazione nella comunità e nel potenziarle per realizzare le loro aspirazioni e partecipare pienamente alla società.

