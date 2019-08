Virginie, 37 anni, racconta i suoi due mondi: quello delle persone senza disturbi uditivi e il suo, costituito da cose che gli altri non riescono a vedere

Virginie, 37 anni, è la prima francese affetta da sordità totale riuscita a diventare avvocato.

È capace di comunicare con qualsiasi persona leggendo le labbra e risponde con la propria voce, senza mai poterla sentire. Con il suo ruolo di “invalida modello” ci accompagna nell’universo dei non udenti, impegnati in una costante lotta per adattarsi agli altri, superare il disagio degli interlocutori, e liberarsi dal peso dell’esclusione sociale.

Si intitola L’eloquenza dei sordi il documentario di Arte in Italiano sulla vita di Virginie, disponibile in anteprima su HuffPost. Il reportage racconta la vita, gli ostacoli affrontati e i risultati che ha ottenuto l’avvocato francese.



Virginie è madre di due bambini – non udenti – e per superare il suo handicap e quello dei figli le ha provate tutte: operazioni, apparecchi acustici, impianto di ausili uditivi. Nulla è valso più della forza della volontà. Racconta di aver sempre “vissuto tra due mondi”, quello dei genitori e di tutte le persone senza disturbi uditivi, e il proprio, costituito di immagini e vibrazioni. Sono i suoi occhi, invece, a vedere quello che gli altri non riescono a scorgere.

