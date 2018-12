Un video di un adolescente, utilizzando la Lingua dei segni Americana di comunicare il testo di una canzone rock per il suo papà ha toccato milioni di persone

Karri Carberry, 19, ha firmato la Tre Giorni di Grazia canzone “Just Like You” di suo padre, Darrin Carberry, di una band in concerto, in Canada, Dic. 12. Carberry è l’udito, ma il suo papà è sordo, lei ha detto “Good Morning America”.

Cortesia Julianne CraggJulianne Cragg registrato il video di Karri Carberry, 19, che firma il testo di “Come Te” dalla band Tre Giorni di Grazia per il suo sordo padre a un concerto.

“È stato il nostro primo concerto insieme,” ha detto Carberry di Edmonton, Alberta. “Mi sento assolutamente scioccato e stupito di tutti i pareri e le risposte che abbiamo ricevuto! È una sensazione incredibile e siamo entrambi molto felici che tutto il mondo sta piacendo tanto.”

Come Carberry e il suo papà scosso, compagni di concertgoer Julianne Cragg catturato il momento.

Cragg condiviso il video su Facebook, dove è stato visto a 17 milioni di volte. Cragg detto “GMA”, che in un primo momento, lei non era intenzionalmente riprese il padre-figlia, ma che era felice di avere catturato sulla fotocamera.

per gentile Concessione di Karri CarberryKarri Carberry, 19, e il suo papà Darrin Carberry sono stati a dondolo insieme quando un compagno di concerto frequentatore di catturare il momento. È stato visto a 17 milioni di volte.

“sono entusiasta che ha fatto un paio di persone felici,” Cragg ha detto.

Tre Giorni di Grazia anche commentato il video, scrivendo su Facebook “Questa è la cosa più bella su internet proprio ora!!! così dolce.”

Cortesia Julianne CraggKarri Carberry, 19, American Sign Language per firmare il testo in una Tre Giorni di Grazia concerto in Canada.

