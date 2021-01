Il colonnello Carlo Calcagni ha conquistato un nuovo record del mondo

Il colonnello Carlo Calcagni ha frantumato un nuovo record del mondo. Il 23 gennaio 2021, all’interno dello stadio di Atletica Leggera “Primo Nebiolo” a Torino, in occasione del Giro d’Italia solidale 2021 (iniziativa non competitiva organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica e Promozione Sociale – #PiùsportPiùEmozioni Triathlon Solidale), il campione paralimpico ha conquistato il record del mondo dell’ora.

Di fatto, in sella all’Alinker, uno speciale ausilio simile a un triciclo adatto per le persone disabili e anziane, Calcagni è riuscito a percorrere 16.470 chilometri in un’ora, ottenendo dunque il record del mondo dell’ora.

Carlo Calcagni: “Dedicato a chi cade e si rialza sempre”

Come racconta La Gazzetta dello Sport, alla fine dell’evento Carlo Calcagni ha dedicato questa incredibile conquista a chi “insegue un sogno nella vita, nonostante tutto. Ai tenaci, ai testardi ed agli ostinati, a chi cade e si rialza sempre, a chi ci prova senza arrendersi mai. Perché loro sono quelli che guardano avanti, perché loro sono quelli che sperimentano sempre e comunque, perché sono loro che credono in un futuro migliore e lo costruiscono giorno dopo giorno, perché non smettono di sognare e non permettono a qualcuno di rubare i loro sogni, perché tutto è possibile se ci credi veramente. Mai arrendersi”.