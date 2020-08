SESTRIERE – Tutto è pronto a Sestriere per ospitare il Premio Allenatori 2020 organizzato dal Gruppo Montagnedoc per celebrare i migliori allenatori e skimen piemontesi.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto al Colle del Sestriere in via Louset, nella ex sede dell’ufficio del turismo. Il progetto Allenatori ha l’obiettivo di mantenere alto l’interesse sul tema della montagna e sulla molteplici potenzialità del suo territorio con la volontà di valorizzarne le eccellenze. Spazio anche ad un convegno che affronta il binomio fra scuole e sport, didattica e distanziamento sociale e sport e disabilità. Il programma prevede l’accredito degli ospiti alle ore 9.30 con l’apertura del convegno che affronterà diversi argomenti.

Tra questi “Scuole di Montagna”. Percorsi pratici educativi per acquisizione di competenze operative legate al lavoro, al mantenimento ambientale e alla manifattura locale. E poi ancora al recupero di tradizioni e cultura del lavoro in montagna per lo sviluppo e il contrasto dell’abbandono territoriale. Focus anche su “Sport e disabilità” con l’impegno nell’inclusione della disabilità nello sport, formazione specifica a maestri, tecnici e accompagnatori, adeguamento delle infrastrutture, promozione e apertura al pubblico delle manifestazioni sportive, sostegno e promozione del volontariato a supporto dei disabili nello sport.

Il premio speciale intitolato a Valerio Arri, medaglia olimpica per l’Italia alle olimpiadi di Anversa del 1920, sarà invece assegnato ad un grande personaggio che si è particolarmente distinto in vari compi come accaduto in passato a Franco Arese, Eugenio De Paoli e Domenico Quirico.