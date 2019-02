A Verona 1738 pass per disabili non sono mai stati restituiti dopo il decesso dei proprietari.

Secondo i dati in possesso dell’amministrazione veronese sono ben 1738 i pass per disabili ancora in circolazione senza proprietario.

Questi pass vengono tenuti, in modo ovviamente illegittimo, dai familiari di queste persone che continuano ad usufruirne anche dopo il decesso dei loro cari. Una situazione che ovviamente non è accettabile.

Per combattere questo trend in crescita, è stato deciso di lanciare la campagna “Ritorna il pass”, in altre parole un appello per restituire il maltolto.

Luigi Altamura, comandante dei Vigili, ha dichiarato che: “Un numero davvero importante, tanto più se raffrontato al totale degli stalli riservati ai disabili presenti in città, che sono 1576”.

Da marzo inizieranno dei controlli ancora più capillari per controllare chi ha davvero diritto ad utilizzare i pass per le persone disabili.