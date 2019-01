E’ iniziata ieri la Dakar 2019, gara di rally tra le più impegnative al mondo, che si snoda per 5.541 chilometri, in dieci tappe: una al giorno fino al 17 gennaio

A gareggiare saranno, in questa edizione numero 41, 334 piloti (sia uomini che donne) su auto, moto, quad, camion e side-by-side (SxS). Quest’anno si segnala anche la partecipazione di un pilota peruviano con Sindrome di Down, Lucas Barron, e il piemontese Nicola Dutto, pilota paraplegico.

Dutto prende parte per la prima volta alla storica competizione, facendo da apripista alla partecipazione di piloti paraplegici alla storica gara. Per farlo guiderà la sua moto KTM, adattata da lui stesso, con comandi di freno, accelerazione e frizione al manubrio, schienale su misura e roll-bar per proteggere le gambe.

In bocca al lupo!

