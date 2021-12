PUBBLICITA

È uscito su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Annalisa Minetti, “Invincibili”, scritto dalla stessa Minetti e da Andrea Amati e Marco Colavecchio. Edito da Amigò srl, Viameda Edizioni Musicali srl e Collettivo Funk di Marcello Sutera.

Un grande ritorno di Annalisa Minetti che da sempre ha considerato la musica come la sua leggerezza, leggera come una lanterna che riesce ad alzarsi in cielo ed arrivare dove a volte le sue parole e il suo coraggio non riescono ad arrivare. Un’artista complessa Annalisa Minetti che ha saputo regalare al suo pubblico sempre forti emozioni come il brano in uscita.

“La musica per me – dichiara Annalisa Minetti – è un piccolo bagliore che è sempre riuscito a rompere quel buio in cui tanti volevano che io rimanessi. Lo stesso buio che oggi non permette a molte persone di volare e di trovare il coraggio di riscoprirsi Invincibili. Questa canzone vorrei che diventasse il manifesto di molti di voi capaci di abituarsi al dolore, ma incapaci di interpretarlo davvero. Questa canzone vorrei che fosse per molti uno strumento da utilizzare per imparare a conoscersi e a non nascondere più le proprie paure ma piuttosto utilizzarle per superare i propri limiti.

L’album è stato prodotto e arrangiato da Marcello Sutera, arrangiamento archi Michele Monestiroli e Marcello Sutera; Batteria & Programmazione Marcello Sutera; Chitarre Lorenzo Ceci; Basso Marcello Sutera; Cori Valentina Ducros e Roberta Gentile. Registrato e mixato da Fabrizio Ludovici della Bloomrecordingstudios.

Questa canzone vuole raccontare che essere Invincibili non è impossibile e che il disagio è una opportunità e non un limite.

