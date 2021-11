Bologna, mancano istruttori: bimbi disabili fuori dai corsi Uisp

Pubblicità

Hanno aspettato di avere notizie a settembre, poi sono arrivati ottobre e novembre, ma nulla. Pubblicità di Daniela Corneo Molti bimbi disabili ancora aspettano di poter fare i corsi di nuoto della Uisp all’interno dei gruppi, già avviati, di loro coetanei. Da qui la denuncia di alcune famiglie: «I nostri bambini vengono sempre lasciati per ultimi. Dov’è l’inclusione per loro? Mentre tutti i bambini dopo la scuola possono contare su attività diverse, ai bimbi con disabilità vengono offerte poche attività e con altri bimbi disabili, quando non da soli. Non ci resta che pagare una baby sitter».

Una realtà unica Barbara ha una figlia con sindrome di Down che negli ultimi anni, spiega la madre, aveva acquisito buone competenze in acqua e di autonomia in spogliatoio: «Ma non la mettono nel gruppo, mi hanno proposto solo lezioni individuali in orari impossibili o di spostarmi lontana da casa. Non si trovano gli istruttori in appoggio ai titolari dei corsi che seguano i disabili fuori vasca». Ma non è l’unica che ancora sta aspettando. E nonostante questo i genitori dei bimbi disabili riconoscono che «la Uisp è l’unica realtà che li ha sempre accolti in città», perché, come spiega Barbara, «non ci sono altre palestre o piscine che facciano progetti di inclusione, cosa grave per Bologna». «Le persone disabili le accogliamo solo noi, altri enti non le accolgono nemmeno», rivendica il segretario generale della Uisp Fabio Casadio. Che però ammette la difficoltà del momento: «Il Covid ha decimato il numero di istruttori, con la chiusura prolungata delle strutture molti, in genere studenti universitari o persone che insegnavano dopo il lavoro, hanno cercato altro di più stabile. Siamo in difficoltà a coprire i corsi». E i disabili, che vanno seguiti da persone idonee e con tempi loro consoni, sono i più penalizzati dalla situazione.