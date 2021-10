Pubblicità

Dal 4 al 10 ottobre 2021 si terrà la Giornata Nazionale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, 7 giorni per celebrare i 60 anni di impegno di UILDM contro le distrofie muscolari.

Attivo dal 4 al 17 ottobre il numero solidale 45593.

CS _60 anni. È solo l’inizio_. Al via la Giornata Nazionale UILDM 2021

Padova, 4 ottobre 2021 – Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica torna dal 4 al 10 ottobre la Giornata Nazionale UILDM, con il claim “60 anni. È solo l’inizio”. Questa edizione della Giornata rappresenta il momento culminante delle celebrazioni del compleanno dell’associazione, che proprio nel 2021 taglia il traguardo dei 60 anni di attività e di impegno per le persone che convivono con la distrofia o altre forme di malattie neuromuscolari.

Questi sette giorni saranno dedicati alla raccolta di fondi per dare sostegno a servizi fondamentali. Quanto raccolto servirà a garantire 650.000 km di trasporto con mezzi attrezzati per le persone con disabilità, offrire 16.400 ore di riabilitazione neuromuscolare, grazie ai centri UILDM specializzati nella presa in carico delle malattie neuromuscolari, offrire 4.500 consulenze in ambito medico-scientifico e sociale tramite gli specialisti della Commissione medico-scientifica UILDM.

Le distrofie e le altre malattie neuromuscolari sono circa 200 patologie ereditarie di origine genetica che in Italia colpiscono circa 40.000 persone. Si tratta di malattie degenerative che hanno un impatto notevole sulla vita delle famiglie, da un punto di vista medico, sociale ed economico.

«La Giornata Nazionale UILDM – dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM – diventa un’occasione preziosa per raccontare il lavoro dei volontari delle 66 Sezioni di UILDM presenti in Italia, ma anche per ripartire dopo l’emergenza da Covid19 che ha colpito duramente le persone con distrofia muscolare. Il 2021 è un anno pieno di significato per noi: è l’anno in cui celebriamo il nostro compleanno ma anche la nostra fermezza a non perdere le conquiste ottenute in 60 anni di lotta e impegno. I nostri 60 anni non sono la fine di qualcosa, ma l’inizio del futuro».

La campagna UILDM è raccontata in un video che sintetizza i 60 anni di UILDM attraverso le azioni e i traguardi che la rappresentano: dalle immagini del fondatore dell’associazione Federico Milcovch, passando per la presa in carico specialistica grazie alle strutture medico-riabilitative UILDM e ai Centri Clinici NeMO, lo sport, la ricerca scientifica fino alla vita quotidiana delle persone con una malattia neuromuscolare. Una storia che fa da filo conduttore a tante storie: il tutto raccontato dalle voci di Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa che hanno scelto di essere accanto a UILDM.

SCEGLI IL CAFFÈ DI UILDM

Dal 4 al 10 ottobre i volontari delle 66 Sezioni UILDM in Italia distribuiranno il caffè di UILDM, inserito in una splendida latta di alluminio da collezione, illustrata per l’occasione dall’artista Mauro Biani, vignettista noto a livello nazionale.

Il caffè di UILDM è disponibile con un’offerta minima di 10 euro a confezione nelle sedi delle Sezioni locali UILDM, oppure online con un ordine sul sito giornatanazionale.uildm.org.

Si tratta di una pregiata miscela 100% Arabica macinata per moka prodotta dalla Torrefazione Caffè Chicco D’Oro, un’azienda con più di 70 anni di storia, consolidata in Svizzera, Italia, Germania, Austria e in altri paesi.

All’interno della latta si trova inoltre una confezione da 10 capsule compatibili con le macchine Nespresso.

DONA AL 45593

Dal 4 al 17 ottobre è attivo il numero solidale 45593. Inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45593 sarà possibile sostenere i servizi che UILDM offre ai propri soci e utenti con distrofie e altre malattie neuromuscolari. È possibile inviare un SMS per donare 2 euro o chiamare da rete fissa per donare 5 o 10 euro.

LA GIORNATA NAZIONALE IN DIRETTA FACEBOOK

La Giornata Nazionale UILDM sarà in diretta su Facebook (https://www.facebook.com/uildm.naz), con i testimonial che hanno scelto di sostenere i progetti di UILDM. Il tempo di un caffè diventa un momento per raccontare l’impegno di UILDM per chi ogni giorno lotta contro la distrofia e le altre malattie neuromuscolari.

Lunedì 4 ottobre alle 10 Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM darà il via ufficiale alla Giornata Nazionale insieme al Trio Medusa, comici e conduttori di Radio Deejay, le voci dello spot UILDM che promuove la Giornata 2021.

Martedì 5 ottobre alle 18 Marco Rasconi sarà con Mauro Biani, che ha illustrato l’edizione 2021 della latta di caffè UILDM, e Francesco Venturi, giovane socio UILDM.

Giovedì 7 ottobre alle 18 il presidente nazionale sarà in compagnia della conduttrice TV Arianna Ciampoli.

AL NOSTRO FIANCO

Nell’edizione 2021, UILDM è sostenuta dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) e dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) che hanno scelto di stare al fianco di UILDM.

La Giornata Nazionale UILDM 2021 è stata realizzata anche con il contributo non condizionato delle aziende Sarepta Therapeutics Inc., Vivisol S.r.l. e VitalAire Italia S.p.A. e con la sponsorizzazione di Roche S.p.A. Grazie alla piattaforma Discovery Italia e ai canali SKY, insieme a molte altre reti e radio a livello nazionale e locale, che in questi giorni stanno diffondendo lo spot UILDM.

Grazie ai tanti personaggi e testimonial che hanno scelto di sostenere UILDM attraverso i videoauguri per i 60 anni dell’associazione.

Trovi tutte le novità e gli eventi delle Sezioni legati alla Giornata su giornatanazionale.uildm.org, uildm.org, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e sul nostro canale Youtube.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.