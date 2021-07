“Semplicemente Capocuoco”, la gara di cucina a squadre per ragazzi con sindrome di Down

Martedì 13 luglio, dalle ore 10.30 alle 14.00, MedEATerranea l’Accademia Enogastronomica di alta formazione integrata, sede accreditata della Regione Campania di Sire Academy che sorge nel cuore della Mostra d’Oltremare di Napoli, ospiterà la competizione a squadre di “Semplicemente Capocuoco”.

Giunto alla sua terza edizione, “Semplicemente Capocuoco” è il progetto ideato e organizzato dall’Associazione Onlus La Bottega dei Semplici Pensieri che prevede un corso di formazione in cucina per ragazzi diversamente abili e, a seguire, una competizione gastronomica tra squadre. Questa terza edizione è finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Obiettivo del progetto, che coniuga formazione e gioco con un grande impatto motivazionale sui partecipanti, è favorire competenze, formazione professionale e inclusione lavorativa nonché sociale: i ragazzi, formati ed autonomi, sono preparati per essere inseriti con professionalità all’interno di flussi di lavoro già organizzati.

La gara chiude il corso di formazione in cucina e decreterà i vincitori di uno stage formativo presso aziende napoletane rinomate nel settore food & beverage – come specifica il Presidente di MedEATerranea, ing. Massimiliano Quintiliani.

Si contenderanno i tirocini la squadre della Bottega dei Semplici Pensieri (Quarto) e quella dell’Associazione Si Può Dare Di Più Onlus (Napoli), impegnate nell’esecuzione dei piatti che esibiranno per la prima volta in gara ormai dallo scorso novembre. A sostegno dello scopo sociale e del messaggio di inclusione lavorativa la sfida vedrà la partecipazione straordinaria anche di una squadra ospite, che omaggerà Napoli con un menu speciale: si tratta di quella costituita da alcuni dei ragazzi disabili dell’istituto I.P.S.E.O.A. “Tor Carbone” (Roma).

La giuria di esperti chiamata a valutare il miglior antipasto, il miglior primo piatto, il miglior dessert e il miglior servizio di sala sarà composta da:, Luca Trapanese, fondatore “A Ruota Libera Onlus”, “Il Borgo Sociale” e “La Casa di Matteo”, Marianna Vitale, di Sud Ristorante e Donna Chef 2020 per Michelin, da sempre al fianco delle attività dell’associazione, Daniele Pugliese e Nonna Rosetta (Casa Surace) e Egidio Cerrone – alias Puokemed e fondatore di Puok Burger Store- Vincenzo Borrelli , AD di Sire Ricevimenti.

I vincitori saranno premiati con tirocini retribuiti presso aziende della ristorazione e, più in generale, del settore del food&beverage, che hanno sposato il progetto e si sono rese disponibili all’inclusione: Casa Infante, da sempre sostenitore delle attività de La Bottega dei Semplici Pensieri che, per questa edizione, offrirà 2 tirocini; Lazzarelle Bistrot, gestito dalle detenute del carcere di Pozzuoli nella Galleria Principe di Napoli; l’Antica Fabbrica del cioccolato Gay-Odin e la Tenuta Melofioccolo, azienda agricola modello nel cuore di Posillipo a Napoli, il premium bar e ristorante Archivio Storico; L’ Azienda L’Abbondanza del Pane dal 1945, già occupata in attività di avviamento al lavoro in collaborazione con La Bottega e il Circolo Nautico Posillipo, impegnato da sempre in attività sociali. L’evento sarà presentato da Maura Iandoli, attrice, speaker radiofonica e blogger partenopea.

Partner commerciali e tecnici della gara saranno Pasta Garofalo, che destinerà una fornitura di pasta a ciascuna squadra e la storica azienda Aeternum, che fornirà pentole e padelle per la competizione. La gamma dei dispositivi di protezione contro il Covid-19 sarà fornita da CPZ s.p.a. Risultati ottenuti grazie alla collaborazione con la Wstaff, agenzia di comunicazione napoletana, di ausilio al progetto fin dalla sua prima edizione.

Ma non mancheranno, al termine della sfida, momenti di condivisione e gratificazione: Daniele Pugliese e Nonna Rosetta hanno già annunciato che doneranno a ciascuno dei partecipanti delle confezioni personalizzate contenenti alcuni dei prodotti presenti nello Stasciupacco di Casa Surace e pacchi “Stasciupacco da Nonna” destinati alle 3 associazioni dei ragazzi in gara.Così faranno le Associazioni, che doneranno ai presenti lavori e prodotti dei rispettivi laboratori.