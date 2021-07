“Capiamo il presente per orientare il futuro. Pandemia, Disabilità e Resilienza”: è questo il titolo del Congresso Nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in programma oggi, 16 luglio, e domani, sabato 17, cui parteciperanno numerosi rappresentanti delle forze politiche e alcuni ministri del Governo, ai quali chiedere risposte e impegni concreti in tema di disabilità, dopo che la pandemia ha messo a nudo tutte le situazioni di isolamento e segregazione vissute da tante persone e dalle loro famiglie

Capiamo il presente per orientare il futuro. Pandemia, Disabilità e Resilienza: come avevamo segnalato nei giorni scorsi, è questo il titolo scelto dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per il proprio Congresso Nazionale, che si terrà nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, e nella mattinata di domani, sabato 17 in modalità online e che verrà diffuso in diretta streaming. E per capire quale potrà essere un nuovo futuro delle persone con disabilità e delle loro famiglie, dopo l’isolamento e l’esclusione da loro vissute durante quest’anno e mezzo di emergenza sanitarie e sociale, la Federazione ha deciso di chiederlo direttamente ai rappresentanti di tutte le forze politiche e ai ministri del Governo, confermando la propria vocazione di organizzazione sempre più partecipata e connessa con la società civile.

Nel corso infatti dell’intensa due-giorni, in cui si alterneranno sessioni dedicate ai temi dell’isolamento e della segregazione delle persone con disabilità, della salute, della scuola, del lavoro, della vita indipendente e della discriminazione multipla vissuta dalle donne con disabilità, uno spazio di grande importanza sarà quello del pomeriggio di oggi, 16 luglio, in cui dapprima vari Consiglieri Nazionali della Federazione, introdotti dal presidente Vincenzo Falabella, lanceranno le questioni più stringenti su cui si chiedere risposte e impegni concreti ai principali esponenti delle forze politiche di maggioranza e opposizione, che parteciperanno alla successiva tavola rotonda moderata dal noto giornalista del «Corriere delle Sera», Gian Antonio Stella.

Tra gli interventi previsti, vi saranno quelli di Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Ettore Rosato, Matteo Salvini, Roberto Speranza, Antonio Tajani e Giovanni Toti.

«Ci confronteremo con le varie forze politiche – sottolinea Falabella – chiedendo che si possa finalmente aprire una discussione su una riforma dell’attuale sistema di welfare, basato principalmente su criteri di protezione, che vogliamo sia profondamente modificato in favore di un nuovo modello basato sui diritti civili, sociali, umani. Il devastante impatto nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, trattate come un vero e proprio “corpo separato” nella società è emerso infatti in tutta la sua forza durante la pandemia ed è per questo che intendiamo chiamare tutti a precise responsabilità, per orientare appunto un nuovo futuro».

La seconda giornata del Congresso prevede invece nella mattinata di domani, sabato 17 (dalle ore 9) un confronto con i Ministri Erika Stefani (Disabilità) e Andrea Orlando (Lavoro e Politiche Sociali), con il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, nonché con i responsabili delle organizzazioni degli Enti Locali (Massimiliano Fedriga per la Conferenza delle Regioni e Antonio Decaro per l’ANCI). Vi parteciperanno inoltre anche Mauro Palma, responsabile dell’Istituto del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, tanto spesosi in quest’anno e mezzo sulla condizione delle persone con disabilità nelle strutture residenziali e Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.

In questo caso il tema di partenza riguarderà, nello specifico, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quali atti e finanziamenti esso preveda, in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Una segnalazione a parte merita senz’altro il momento conclusivo della giornata di oggi del Congresso, in cui Agostino Squeglia, già noto ai Lettori e alle Lettrici di «Superando.it» come “suggenitore”, per sua stessa definizione, ovvero un genitore di persona con disabilità impegnato da tempo nel cercare di diffondere una nuova cultura sulla disabilità, soprattutto tramite lo strumento della letteratura, proporrà in video la lettura intitolata Tutto normale!… O quasi. Da non perdere! (S.B.)