Giovedì 1° luglio alle 17.30 UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare propone un webinar sui viaggi e il turismo accessibile

Padova, 28 giugno 2021 – Viaggiare è un diritto per tutti, a qualsiasi età e condizione. Pensare alla dimensione del viaggio e al turismo in un‘ottica di accessibilità, grazie alla presenza di servizi e strutture adatte alle specifiche esigenze, è l’occasione per la persona con disabilità di sperimentare indipendenza e autonomia e migliorare la qualità della propria vita in termini di vita e di relazione.

L’emergenza di questo periodo ci chiede sicuramente uno sforzo maggiore, quello di ripensare alla dimensione dei viaggi e degli spostamenti in un’ottica di maggiore tutela e sicurezza, trovando nuove e differenti modalità di “fare turismo”.

Questi aspetti saranno al centro del webinar “In viaggio!” organizzato da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per giovedì 1° luglio alle ore 17.30.

Intervengono:

Vincenzo Falabella, presidente nazionale FISH

Roberto Vitali, CEO e fondatore di Village for all – V4A®

Nicolò Balini, videoblogger “Human Safari”

Giulia Lamarca, travel blogger “My travels the hard truth”

Gilberto Dati, presidente di UILDM Versilia

Gigliola Serra, presidente UILDM Sassari

Modera l’incontro Manuel Tartaglia, giornalista.

I lavori saranno aperti dai rappresentanti della Direzione nazionale UILDM.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://zoom.us/meeting/register/tJYsdu-rqToiH9E8aCh2C_uDZ4vna2C_2Ze4. Dopo la registrazione riceverai via mail il link di accesso.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 67 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

