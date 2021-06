Escursionismo e assoluto relax, totalmente immersi nella natura.

Sono più di 60 i partecipanti all’evento nazionale Natura senza Barriere, che si è svolto lo scorso sabato anche in Sicilia, presso il Rifugio Salto del Cane.

La giornata, organizzata dall’A.S.D. “Via Vai Etna e Sicilia” e dall’associazione L.I.F.E. Onlus, è stata promossa da “Federtrek Escursionismo e Ambiente” con il patrocinio del Comune di Pedara per condividere l’esperienza dell’escursionismo, rendendola veramente inclusiva perché aperta a tutti, a persone con disabilità e non.

“Il progetto Natura senza Barriere nasce dal desiderio di valorizzare l’escursionismo, che non può essere un’esperienza riservata a pochi, perché molte barriere possono essere superate con un semplice, ma significativo, cambiamento di prospettiva” spiega Carmelo Giuffrida, responsabile dell’A.S.D. “Via Vai Etna e Sicilia”.

“Per questo motivo, ogni anno si organizzano, in diverse regioni, numerose iniziative gratuite per promuovere la partecipazione di persone con disabilità: non vedenti, a mobilità ridotta o con esigenze particolari. Anche stavolta, a unirci è stata la voglia di farlo insieme, negli stessi giorni, a livello nazionale: una rete di associazioni e istituzioni amiche, unite da iniziative volte a far maturare e a diffondere questo progetto di vera inclusione” conclude Agata Giudice, vicepresidente dell’Associazione Life Onlus.

Un ringraziamento speciale va al all’arch. Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara, che ha messo a disposizione l’area del Rifugio per l’organizzazione dell’evento e all’Ente Parco dell’Etna che, per l’occasione, ha fornito ai partecipanti la Joelette (sedia monoruota da trekking).

Alessandra Mercurio

Addetto stampa – Ass. Life Onlus