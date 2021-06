Una lettera aperta per denunciare ancora una volta i diritti negati ai minori con disabilità.

Accade di nuovo in Calabria e le associazioni dei familiari costituiscono un nuovo ComitatoTutela dei diritti alla salute ed alla riabilitazione nell’età evolutiva formato da AGEDI, ANFFAS sez. di R.C., Per Mano Onlus – Ass. per la distrofia muscolare, Fish Calabria, Fondazione Marino per l’autismo, AIPD sez. R.C. con il sostegno del Centro Comunitario Agape e di Libera, per chiedere risposte e per avviare un dialogo con le Istituzioni locali e con il Governo.

«Una azione che non vuole essere sporadica» – si legge nella nota stampa diffusa «ecco il perchè abbiamo costituito un comitato».

Hanno scritto al Sottosegretario di Stato dott.ssa Dalila Nesci, al Commissario Regionale alla Sanità Dott. Guido Longo, al Dirigente del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie dott. Giacomo Brancati, al Commissario ASP di Reggio Calabria dott. Gianluigi Scaffidi.

«La pandemia ha aggravato la condizione di vita di tutti ma, a farne maggiormente le spese, sono stati i bambini e gli adolescenti con disabilità che si vedono, a tutt’oggi, negati i diritti fondamentali alla salute ed alla riabilitazione.

I soggetti firmatari di questa lettera aperta hanno preparato un dossier dal quale emerge un quadro drammatico di vere e proprie politiche di abbandono, oseremmo dire una vera e propria omissione di soccorso agite da parte del sistema sanitario regionale e locale verso queste categorie fragili. Tra questi, è doveroso segnalare che, circa mille i minori di competenza dell’ASP di Reggio Calabria, pur essendo stati da quest’ultima autorizzati, non possono iniziare i trattamenti ambulatoriali o diurni per mancanza di copertura finanziaria e di parametri nazionale di fabbisogno non più rispondenti alle attuali esigenze. I lunghi tempi di attesa non si possono più tollerare, soprattutto, per neonati e bambini che hanno estremo bisogno di avere diagnosi precoci e interventi tempestivi che possono risultare decisivi nella evoluzione delle patologie stesse. Esempio tra tutti è la problematica legata l’autismo che ha visto più volte scendere in piazza e protestare le mamme dei bambini interessati le quali vedono l’ASP inadempiente nella programmazione di servizi mirati che potrebbero essere svolti all’interno di strutture accreditate.