Ministro Stefani: “La Toscana e i disabili: un modello da imitare”

FIRENZE, 19 maggio 2021 – «In Toscana ho trovato una realtà da imitare, creativa ed efficace”.

Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani, che oggi ha avuto una lunga giornata con numerose tappe fiorentine: dalla visita alla cooperativa Sipario, all’incontro con l’Unione Italiana Ciechi e il Centro Equestre Fiorentino. “Prima di tutto è importantissimo entrare in contatto con i territori, di conoscere il più possibile quelle che sono le realtà dove per certi versi ci sono anche delle problematicità, ma soprattutto ci sono moltissimi progetti, moltissime iniziative, con tantissima passione – ha aggiunto Stefani -. Fin dall’inizio ho deciso di incontrare le associazioni; siamo arrivati davvero ad un numero ragguardevole, compatibilmente ovviamente con la normativa Covid. In Toscana ho trovato in questa visita di oggi una realtà da imitare. Si vede soprattutto la grande capacità di fare rete. Nel mondo delle disabilità non c’è un solo governante, non c’è un comandante unico, ci sono moltissimi protagonisti che riescono a dare un risultato nel momento in cui cooperano insieme”.

Il ministro ha raccontato della visita e dell’emozionante dimostrazione di ippoterapia al Centro Equestre Fiorentino F.Gentile, punto di riferimento per tanti bambini e ragazzi con disabilità e per le loro famiglie: “Il cavallo permette di instaurare un legame profondo con questi ragazzi – ha detto -. E molti di loro sono passati dall’ippoterapia all’equitazione!”.

Alla cooperativa Sipario, i ragazzi hanno illustrato al ministro le loro produzioni in ceramica e presentato i tanti lavori realizzati con l’abilità di provetti artigiani,oltre che di cuori. Erika Stefani è stata poi infatti ospite a pranzo proprio al locale che funziona grazie al servizio dei ragazzi con disabilità, creato dall’associazione e dalla Cooperativa I Ragazzi di Sipario, presieduta da Marco Martelli Calvelli. “Delle volte occorre anche porre delle sottolineature – ha proseguito -. Io dico solo che per portare le donne in politica ci sono volute le quota rosa. Lo stesso per la disabilità. Poi, nel momento in cui la società sarà pronta, e il tema sarà talmente condiviso, il mio ministero sarà anche inutile!”.

Il commento a margine delle parole del consigliere regionale toscano disabile Iacopo Melio, che espresse perplessità sull’istituzione di un ministero per le Disabilità.