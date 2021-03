Entro il 2021 arriveranno le Disability Card per agevolazioni e servizi ai cittadini disabili europei

Si torna a parlare di Disability Card, ovvero di una tessera europea unica che, contenendo le informazioni relative alla condizione di disabilità, dovrebbe rendere più semplici per i cittadini disabili accedere alle agevolazioni previste per beni e servizi (ad esempio gratuiti o a costo ridotto) in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE.

Ad annunciare che i lavori proseguono a pieno ritmo per le prime carte è la Ministra per le disabilità, Erika Stefani, secondo la quale già quest’anno saranno stampate e distribuite le prime Disability Card, un importante strumento di semplificazione e per agevolare la socialità e l’integrazione delle persone con disabilità.

Se riusciremo a rispettare questa tempistica – aggiunge la Ministra – saremo tra i primi grandi Paesi in Europa attuatori di una misura-farò così importante