Pesaro, pubblicato il bando per il “Garante per i diritti della persona disabile”

L’assessore Mengucci: “Aggiungiamo un ulteriore tassello alle azioni messe in campo dalle politiche sociali”

«Un atto concreto che favorirà l’inclusione, contrasterà la discriminazione, tutelerà i disabili e favorirà nuove opportunità di inclusione sociale». Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà annuncia così il bando per il “Garante per i diritti della persona disabile” pubblicato dal Comune di Pesaro.

«Con questo avviso pubblico aggiungiamo un ulteriore tassello alle azioni messe in campo dalle politiche sociali – precisa Mengucci – e concludiamo un percorso avviato nel 2019 quando l’Amministrazione raccolse le istanze dell’associazionismo del territorio istituendo questa figura».

Il Garante, che svolgerà a titolo gratuito l’incarico con durata triennale, sarà punto di riferimento sia «per l’Amministrazione comunale con cui lavorerà in sinergia per favorire, e suggerire, proposte e iniziative, opportunità di integrazione e inclusione; sia per le persone con disabilità. La sua sarà un’azione di tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia».