“Tutti in pista – paraplegici alla guida”: il nuovo evento di crossabili al bi-karting

CROSSabili porta 25 ragazzi con disabilità a bordo dei go-kart nel circuito di BI-KARTING a San Giorgio in Bosco: Una giornata che fa parte del progetto chiamato “Disabili in viaggio”

“TUTTI IN PISTA. Paraplegici alla guida”. Si presenta con questo titolo il nuovo evento di CROSSabili, associazione di San Martino di Lupari, fondata da Mattia Cattapan. Classe 1990, paraplegico dal 2013 a causa di un terribile incidente durante una gara agonistica di Enduro, Mattia ha deciso di non darsi per vinto e di fare della sua passione per i motori uno strumento di inclusione. In programma per mercoledì 30 settembre, “TUTTI IN PISTA” vedrà 25 persone con disabilità motorie sfidarsi a bordo di altrettanti go-kart lungo il circuito BI-KARTING di San Giorgio in Bosco.

L’evento

Una giornata che fa parte di un progetto più ampio di CROSSabili, chiamato “Disabili in viaggio” che ha lo scopo di offrire momenti di svago e vacanza a persone con handicap di vario genere cercando di superare i limiti e le barriere che spesso la disabilità porta con sé. L’appuntamento del 30 settembre è alle 9.30 in pista al BI-KARTING, dove i partecipanti di “TUTTI IN PISTA” potranno provare l’ebbrezza di guidare un go-kart e sfidarsi. «Solitamente una persona paraplegica non può guidare un go-kart, così come non può provare le tante emozioni che solo il mondo dei motori sà regalare – dice Mattia Cattapan -. Con questo evento, così come in tutti gli eventi CROSSabili, vogliamo dimostrare che i limiti si possono superare. I go-kart, infatti, sono adattati per l’occasione grazie a dei comandi manuali. Questa è l’ennesima dimostrazione che, a volte, basta poco per includere tutti».

La gara

I 25 partecipanti, sia uomini che donne di età che va dai 18 ai 60, provengono da tutta Italia e fanno parte della grande community di CROSSabili. «Nonostante il Covid-19 la nostra associazione non si è fermata. Abbiamo continuato a mantenere relazioni con le tante persone che abbiamo incontrato negli anni e ora siamo pronti per ripartire con un grande evento, che vede la partecipazione di molti amici di CROSSabili» prosegue Cattapan. Dopo l’esperienza sulle quattro ruote con prove libere, qualifiche e gara finale è previsto un pranzo in compagnia in sede CROSSabili a San Martino di Lupari. «Come sempre questi appuntamenti, in primis, sono un modo per stare insieme e divertirsi – aggiunge Cattapan -. Tutto ciò, però, è possibile soprattutto grazie alle tante persone che credono nella nostra mission e che ci sostengono. Grazie ai nostri sponsor, e in questo caso grazie anche alla collaborazione con BI-KARTING che ha messo a disposizione gratuitamente il circuito, riusciamo a offrire un punto di vista differente sdoganando l’idea dell’impossibile». La partecipazione a “TUTTI IN PISTA” è totalmente gratuita. Il tutto si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19. Nel corso della giornata sarà presente anche l’Amministrazione di San Giorgio in Bosco.