Torino. Malasosta per i monopattini, scatta la protesta dei disabili

Alla manifestazione della Cpd davanti al Comune anche i lavoratori della Tundo

«Stop a monopattini e biciclette dello sharing parcheggiati ovunque». Lo hanno chiesto a gran voce ieri pomeriggio, in piazza Palazzo di Città, la Consulta per le Persone in Difficoltà, l’Unione Italia dei Ciechi degli Ipovedenti, la Polisportiva Uici e Cosmin Stoica, referente per l’accessibilità e la viabilità per conto della Cpd. Nonché organizzatore del flash mob.

Secondo i manifestanti i marciapiedi sarebbero diventati vere e proprie trappole.

Chi gira la città in carrozzina, o chi è cieco, è costretto quotidianamente a fare i conti con i monopattini lasciati dove capita dagli utenti. Al presidio è intervenuta anche l’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Maria Lapietra, che ha audito un gruppo di manifestanti.