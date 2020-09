L’evento che si terrà sabato 3 ottobre presso la sala ricevimenti “Ottagono”, andrà in onda nella trasmissione “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso

Dopo la finalissima nazionale svoltasi dal 13 al 17 Settembre a Pisciotta di Palinuro che ha visto la vittoria della Bellissima d’Italia – Regione Puglia -Miss Lucia Riefolo e il Mister Bellissimo d’Italia – Regione Puglia -Davide D’Aurelio, l’agente della Regione Puglia, Antonio Cirillo, ha organizzato il concorso nazionale “Miss Special d’Italia & Mister Special d’Italia” interamente dedicato ai ragazzi diversamente abili. I patron dell’evento sono Bianca e Pasquale D’Ambrosio, ideatori anche del concorso nazionale “Bellissimo&Bellissima d’Italia” e della GD AGENCY.

L’evento, che si svolgerà sabato 3 ottobre presso la sala ricevimenti “L’Ottagono” di Andria, vedrà anche il coinvolgimento dei ragazzi “specialmente abili” del Centro Zenith, del modello non udente Armando Conte, del comico e cantautore foggiano Santino Caravella ​e del Presidente A.N.G.L.A.T. (associazione disabili) Ruggiero Lauroia. La serata verrà presentata da Anna Di Fonzo, conduttrice e giornalista di Antenna Sud.

Andria rappresenta la prima tappa regionale di questo concorso dopodiché si svolgeranno altre dieci tappe in tutta la regione Puglia fino ad indire ad agosto la Finalissima Nazionale con il coinvolgimento di tutti coloro hanno vinto nei concorsi precedenti. La conquista del Titolo Nazionale di “Miss Special d’Italia & Mister Special d’ Italia” prevederà un contratto di lavoro, per un anno, presso vari Atelier.

“Voglio portare in alto questo concorso sperando di approdare su testate Giornalistiche Nazionali e perché no anche in Televisione” – spiega Antonio Cirillo – Ci metterò sempre anima e cuore nell’organizzare eventi di questo genere, e per il Concorso del 03 Ottobre ad Andria ci sono adesioni dalla Sicilia, Calabria e da Lecce.

Ho cercato di sensibilizzare un po’ tutti per questa iniziativa: ci saranno fotografi e varie TV provenienti da diverse parti della regione e alcuni spezzoni dell’evento andranno in onda sulle reti televisive locali ma anche nazionali come su sky 5216, su 216 del digitale terrestre e su canale 5 nella trasmissione “Pomeriggio 5” di Barbara