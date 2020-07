Salerno, spiagge negate ai disabili: la protesta delle associazioni

Sono poche le spiagge, lungo la provincia di Salerno, che consentono alle persone disabili di poter fare un bagno a mare. Sono pochissimi i lidi del litorale attrezzati in maniera idonea, ancor meno le spiagge libere. Intanto, monta la protesta delle associazioni.

Spiagge negate ai disabili: è polemica a Salerno

Scendono in campo le associazioni di volontariato Humus, Impegno e Solidarietà e Blue Angel per avviare una campagna di sensibilizzazione a cui hanno aderito i comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano ed Eboli. Come riporta anche “Il Mattino“, la campagna ha uno slogan immediato: “Mare per tutti“, e partirà nei prossimi giorni.

FONTE: Il Mattino