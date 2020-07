Ancona, Quacquarini (M5S): “La pista ciclabile è pericolosa per pedoni e disabili”

Tanti i problemi di circolazione veicolare e di sicurezza

La pista ciclabile realizzata dal comune in via XXIX Settembre, lungo il marciapiede non convince più di tanto anche per una questione di sicurezza. Monopattini e biciclette in genere, infatti, si ritrovano a transitare a due passi dai pedoni a cui, peraltro nello spazio a loro riservato, non viene garantito il distanziamento sociale. La pista ciclabile è stata realizzata sopra il marciapiede per non intaccare i posti auto a pagamento. Penalizzati e non poco i disabili. Sull’intera vicenda è intervenuto Gianluca Quacquarini del Movimento 5 Stelle.

“In questi giorni sono proseguiti i lavori per la realizzazione della cosiddetta “pista ciclabile” tra via Marconi e via XXIX Settembre. Cosiddetta “pista” perché non ha nulla a che vedere con come dovrebbe essere una ciclabile che tra l’altro non è nemmeno citata nel decreto “Rilancio” quello secondo cui al Sindaco e alla Giunta è imposto la concretizzazione della stessa. Nel suddetto decreto, infatti, si parla di “corsie ciclabili“, che risultano essere cosa ben diversa dalle “piste ciclabili”, non solo nel nome ma dalle prescrizione del Codice della strada”.

“Comunque, visto che lo sperpero pubblico di 27000 euro di denaro pubblico è ormai consolidato da questa scelta, come tutte, propagandistica del Sindaco, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A parte i problemi di circolazione veicolare, di sicurezza e di tanto altro che ne deriveranno nella quasi ultimazione dei lavori, ci si accorge che pedoni e soprattutto disabili sono stati completamente dimenticati dai nostri geni (s)governanti.Tra gli slalom fra i pali che i pedoni dovranno affrontare nel tratto di via XXIX Settembre, dove la “pista ciclabile” è stata realizzata nel marciapiede, si sono scordati che esistono anche i disabili, come sempre! Dove potranno passare visto che con questa “grande opera”, è stato quasi completamente eliminato il marciapiede?

Ancora una volta i disabili sanno che per questa Giunta, che ricordiamo non si è ancora dotata, e mai lo farà, come più volte ribadito, di un P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), non esistono! Dimenticati… salvo poi ricordarsene quando ci sono da fare promesse elettorali“.