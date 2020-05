Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto oggi una informativa alla Camera (al Senato è attualmente i corso, ndr), relativa alla ripresa delle attività economiche della cosiddetta Fase 2.

Conte ha parlato anche degli interventi sulla disabilità. Queste le sue parole:

Una specifica attenzione dovrà essere riservata al tema della disabilità.

Anche dal punto di vista economico per quanto riguarda l’ultimo Dpcm abbiamo previsto, abbiamo lavorato con le associazioni, una riapertura dei centri diurni, cosiddetti semiresidenziali, ovviamente il tutto con dei protocolli che saranno siglati a livello di Patti territoriali in modo da garantire alle persone con disabilità e i loro familiari e a tutti gli operatori che lavorano con loro la massima sicurezza.



Dobbiamo anche riservare una quota di risorse per incrementare il Fondo nazionale per l’autosufficienza, per potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente; dobbiamo incrementare il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione; dobbiamo istituire un Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità.

