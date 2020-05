Benessere e Sport – Stile di Vita Stile di Vacanza – Turismo Accessibile: In attesa della Fase 3

La Guida 2020 del Turismo Accessibile di Village for all V4A®

Una vita attiva, la consapevolezza della qualità̀ degli alimenti che assumi, un approccio quotidiano sostenibile e responsabile e un’attività̀ sportiva regolare… se questo è il tuo stile di vita e vuoi seguirlo anche durante le tue Vacanze questa è la Guida per te! Scegli dove trascorrere i momenti dedicati alla cura del tuo Benessere con gli amici o con i tuoi cari. Insieme alle strutture del nostro Network abbiamo deciso di dedicare la nostra Guida 2020 a Benessere e Sport.

In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per preparare la nostra Guida alle vacanze accessibili 2020, dichiara Roberto Vitali, quindi per noi le attività non si sono mai fermate. Sappiamo che il nostro lavoro è fondamentale per garantire vacanze di qualità a tante persone, e non vogliamo deludere nessuno. Vogliamo ripartire con la nostra voglia di viaggiare, conoscere, incontrare che non ci ha mai abbandonato. Questo input ci è venuto direttamente dalla nostra Community che ci ha spronato affinché tutti insieme potessimo tornare a sognare continuando ad avere certezze su cui basare le scelte di vacanza.

Per la prima volta abbiamo realizzato un Decalogo del Viaggiatore, contenente istruzioni e suggerimenti per la nostra Community che aiuti a viaggiare in tranquillità e prevenire gli imprevisti di viaggio.

I Numeri e gli highlights di questa edizione 2020

80 strutture ricettive

300 pagine di guida

45 destinazioni turistiche (mare, città d’arte, percorsi Slow, laghi, nord, sud, centro, ecc..)

15 Regioni Italiane e oltre all’Italia anche Croazia e San Marino

26 Strutture TOP premiate con i V4A Awards

13 Associazioni e organizzazioni nazionali di persone con disabilità che ci sostengono con il proprio patrocinio

Il primo decalogo del viaggiatore

Destination4All Awards consegnato a Bibione (VE) a cui è anche dedicato uno Speciale, scaricabile a questo indirizzo, per aver intrapreso un percorso di crescita consapevole a 360 gradi da parte di tutto il sistema turistico di Bibione, non solo dal punto di vista delle dotazioni delle strutture, ma anche della formazione del personale e del modo di comunicare l’accessibilità”.

Il progetto “Bibione Destinazione Accessibile” è al suo terzo anno di vita e rappresenta una assoluta eccellenza nel panorama delle destinazioni turistiche Italiane ed Europee.

La Guida, completamente gratuita, è scaricabile da questo link https://adobe.ly/2W2p1Pn