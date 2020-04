Incendio in condominio a Roma: anziani e disabili salvati dalla polizia

Un incendio in condominio ha risvegliato la città di Roma nella mattinata di sabato 11 aprile. Tragedia sfiorata in zona Tor Tre Teste: il divamparsi delle fiamme ha interessato alcuni appartamenti in via delle Pispole abitati per lo più da anziani e disabili. L’incendio – le cui cause sono in corso di accertamento – è divampato in un appartamento ma in breve tempo si è propagato anche in altre abitazioni. Lo stabile è stato evacuato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno portato fuori dalla palazzina tutti i residenti.

Roma, incendio in condominio

L’incendio in condominio a Roma poteva avere risvolti ben peggiori. Anziani e disabili sono stati salvati dalle forze di polizia. Alcuni di loro, infatti, sono stati portati fuori a spalla dai vigili del comandante Antonio Di Maggio. La coltre di fumo denso e acre ha invaso tutti gli ambienti circostanti. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo per spegnere le fiamme. Adesso bisognerà indagare per capire quale sia stata la causa che ha portato allo scoppio di questo incendio che ha messo a repentaglio la vita di anziani e disabili nel quartiere Tor Tre Teste di Roma.

Non è il primo caso di incendio nella città eterna di questa settimana: giovedì 9 aprile, intorno alle 21, in una villa a Velletri in via Rendina Pennacchi un altro incendio ha colto di sorpresa un anziano. I carabinieri della compagnia di Velletri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a soccorrere un uomo di 83 anni che, nel tentativo di domare le fiamme, era rimasto bloccato in una stanza al piano superiore e aveva perso i sensi a causa del fumo inalato. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Incendio a Velletri

In casa, quando sono divampate le fiamme, era presente anche la moglie, rimasta illesa poiché si trovava però al piano inferiore. Lo stabile, dopo che le fiamme hanno anche causato il crollo parziale del tetto, è stato dichiarato inagibile e sottoposto a sequestro. All’origine del rogo ci sarebbero cause accidentali, forse il corto circuito dell’impianto elettrico.