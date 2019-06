Sono tantissime le dimore storiche che in occasione della Festa della Repubblica (domenica 2 giugno) apriranno le loro porte per fare scoprire al visitatore l’immenso patrimonio storico e architettonico piemontese. Di seguito sono elencate le aperture in provincia di Cuneo.

BARBARESCO

TORRE DI BARBARESCO

Apertura continuativa 10-19 con visite libere e guidate.

Biglietti: intero € 5; ridotto (Amici di Castelli Aperti, over 65 anni) € 4; gratuito fino a 12 anni, disabili con accompagnatore.

BAROLO

CASTELLO DI BAROLO – WIMU – BAROLO & CASTEL FOUNDATION

Aperto dalle 10.30 alle 19: intero 8 euro; ridotto (over 65): 6 euro; gruppi (minimo 12 persone): 5 euro; ridotto (6-14 anni): 3 euro; gratuito fino ai 5 anni

BUSCA

CASTELLO E PARCO DEL ROCCOLO

Visite guidate ore 15, 16, 17, 18.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, ACLI, Abbonamento Musei) € 3; gratuito fino a 6 anni.

CARAGLIO

IL FILATOIO – MUSEO DEL SETIFICIO PIEMONTESE

Apertura continuativa 10-19 con visite guidate.

Biglietti: intero € 6; ridotto (7-18 anni, insegnanti, universitari fino a 25 anni, ACLI, TCI) € 4; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Amaci, giornalisti, disabili con accompagnatore, residenti a Caraglio la mattina, guide turistiche della prov. di Cuneo.

CHERASCO

PALAZZO SALMATORIS

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.

PALAZZO GOTTI DI SALERANO – MUSEO CIVICO G.B. ADRIANI

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.

FOSSANO

CASTELLO DEGLI ACAJA

Visite guidate pre 11 e ore 15

Intero 5 euro; ridotto 3 euro

GOVONE

CASTELLO REALE

Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Intero 5 euro; ridotto 4 euro

MAGLIANO ALFIERI

CASTELLO DEGLI ALFIERI

Apertura continuativa 13-18.30, con visite guidate.

Biglietti: intero € 5

MANGO

CASTELLO DI MANGO – ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO

Apertura continuativa 10-19.

Ingresso 8 euro intero; ridotto 4 euro

MANTA

CASTELLO DELLA MANTA

Apertura 10-18

Biglietti: intero € 8; ridotto (Abbonamento Musei) € 5,5; ridotto (4-14 anni) € 4; gratuito fino a 4 anni, FAI, soci National Trust, residenti del Comune di Manta.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Aperto dalle 15 alle 18 con visite guidate. Ingresso gratuito.

MONTICELLO D’ALBA

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA

Apertura 10– 12.30; 14.30 – 18.

Intero 7 eruo; ridotto 6 euro

NIELLA TANARO

BORGO ANTICO E CASTELLO

Visite guidate dalle 15.00 alle 18.00 (partenza in via XX Settembre, 7) e su prenotazione. Gratuite.

ROCCA DE’ BALDI

CASTELLO – MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE A. DORO

Apertura 14.30-18.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, Torino+Piemonte Card) € 2,50; gratuito fino a 6 anni, residenti, disabili con accompagnatore.

RODDI

CASTELLO – BAROLO CASTLE FOUNDATION

via Carlo Alberto – 12060 – Roddi (CN)

Aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Intero 5 euro

SALICETO

CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO

Visite guidate alle 15.00 e alle 16.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto € 4.

SAVIGLIANO

MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA

Apertura: 10.00-13.00 e 15.00-18.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, disabili con accompagnatore, Amici dei Castelli Aperti) € 3; gratuito fino a 5 anni.

SERRALUNGA

CASTELLO – BAROLO & CASTELS FOUNDATION

Aperto dalle 10.30 alle 13.30; dalle 14.30 alle 18.30; visite guidate

Intero 6 euro; ridotto 3 euro

VINADIO

FORTE DI VINADIO – MUSEO MONTAGNA IN MOVIMENTO

Apertura continuativa 10.00-19.00 con visite guidate.

Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero € 7; ridotto € 5. Visita guidata del Forte: intero € 6; ridotto € 4. Vinadio Virtual Reality: intero € 3; ridotto € 2. Biglietto cumulativo: intero € 10; ridotto € 8.

https://www.cuneocronaca.it/