PESARO – L’associazione di volontariato “Piattaforma Solidale”, che ha come oggetto sociale l’istituzione e la gestione di un registro informatico della solidarietà, ed inoltre la promozione di servizi alla persona e attività di supporto e di formazione ad essi collegati, ha deciso di aprire SIDH.

Impegno preso per dare una risposta a tutti quei cittadini, che per attivare servizi o vedere riconosciuti i propri diritti spesso si trovano disorientati, non sapendo esattamente a quale ufficio o sportello debbano rivolgersi per attivare le relative pratiche. Ci si trova troppo spesso a bussare a più porte che ti inviano ad altri operatori, da ciò nasce la necessità di creare un punto di riferimento unico, rivolto soprattutto alle fasce deboli, a quelli che vivono situazioni di disagio o di handicap per i quali, peregrinare da una parte all’altra della città, spesso comporta enormi difficoltà per organizzare la propria famiglia e l’assistenza alla persona disabile. Lo sportello informazioni disagio handicap nasce dall’idea di aiutare, chi è in una situazione di disabilità e/o di disagio sociale, a fronteggiare tutte le difficoltà connesse alla conoscenza dei propri diritti ed allo svolgimento delle pratiche necessarie al riconoscimento dei benefici connessi alle stesse. Vuole rispondere a domande come: “cosa devo fare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile?” – “chi mi può aiutare a leggere correttamente cosa c’è scritto nel verbale di invalidità civile e capire quali diritti mi sono riconosciuti a seguito di quello che mi hanno riconosciuto?” – “Cosa è la legge 104?” – “Cos’è la domanda di aggravamento”.

”. Nello specifico s’occuperà di dare informazioni e quando richiesto di sbrigare pratiche su: reddito di cittadinanza, bonus affitto, anticrisi, bonus sociale (acqua – luce – gas), legge 30, bonus libri, sostegno estivo per la terza età, bonus trasporti pubblici. Ed anche: assegno sociale, indennità di accompagnamento, assegno sociale per invalidi civili, indennità di frequenza, pensione per sordi, indennità di comunicazione, pensione per ciechi assoluti e parziali, indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, indennità speciale per ciechi parziali, disabilità oncologica. Il servizio sarà aperto tutti i giorni tranne il sabato dalle ore 9.00 alle13.00 presso la sede di Piattaforma Solidale in viale della vittoria n. 191 e risponderà, per appuntamenti ai numeri 3248148948 e 3337565153. Si potranno porre quesiti utilizzando la mail piattaformasolidale@gmail.com. Gli operatori saranno l’avvocatessa Melania Russiello, il Sig. Casertano Prisco ed il Dott. Massimo Domenicucci.

