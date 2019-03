Per aiutare i disabili ad avere una casa più accessibile è sceso in campo con il progetto This Ables – che mescola tecnologia e interior design – il gigante svedese Ikea

Aprire il frigorifero, spostare una tenda, chiudere un cassetto e spegnere la luce sono gesti che compiamo tutti i giorni e che diamo per scontati, ma per alcuni sono operazioni complicate. Per aiutare i disabili ad avere una casa più accessibile è sceso in campo con il progetto This Ables – che mescola tecnologia e interior design – il gigante svedese Ikea.

Il progetto This Ables è stato concepito per consentire alle persone con bisogni speciali di godere della qualità della vita offerta dai prodotti Ikea e si inserisce perfettamente nella vision del big del mobile svedese: creare una vita quotidiana migliore per quante più persone possibile”.

Per realizzarlo Ikea ha avviato una collaborazione con le organizzazioni non profit Milbat e Access Israel, specializzate nella creazione di soluzioni speciali per le popolazioni con disabilità: insieme, hanno sviluppato una nuova e rivoluzionaria linea di prodotti che colma alcune lacune tra i prodotti Ikea esistenti e delle esigenze specifiche legate ai bisogni di alcune disabilità.

“Per noi – scrive Ikea sul sito di presentazione del progetto – è importante offrire la massima accessibilità ai nostri prodotti, sotto ogni punto di vista: dal sito assegnato a questo progetto This Ables, adattato ai bisogni dei disabili, ai prodotti stessi, alcuni dei quali possono essere stampati anche in autonomia con una stampante 3D basata su modelli messi a disposizione del grande pubblico”.

Tra i modelli stampabili con stampante 3D già disponibili ci sono dei pannelli per proteggere le vetrine di vetro in caso di collisione con sedia a rotelle, un supporto per accendere e spegnere facilmente la lampada pensato per persone che hanno difficoltà con i movimenti di precisione delle dita, maniglie speciali per aprire e chiudere gli armadi e per spostare le tende della doccia.

Trovate poi pomelli speciali per un’apertura semplificata dei cassetti, supporto per specchi che mostrano il contenuto di scaffali da una prospettiva bassa, e supporti per il bastone e per il bicchiere da appendere al letto.

Nella galleria qui sotto potete vedere alcuni dettagli con i relativi modelli 3D da scaricare in formato STL

In questo momento rientrano nel progetto di Ikea This Ables alcuni dei prodotti di serie già presenti negli store del gigante del design: si tratta di sedie con caratteristiche speciali, come manopole corte che impediscono la caduta o lo scivolamento, schienali inclinati per sostenere la posizione eretta.

Ci sono anche sedute realizzate in materiali adatti all’uso all’interno della doccia, ma anche tavoli facilmente accessibili, cartellini, accessori che si possono utilizzare semplicemente con una mano sola, attrezzi per cucinare, contenitori apribili facilmente, candele a Led, guanciali e materassi speciali