Claudia Gerini, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Massimiliano Bruno, Mirko Frezza, Stella Egitto e Lillo, sono solo alcuni dei nomi coinvolti in “Detective per caso”, un progetto davvero innovativo per il nostro cinema, diretto da Giorgio Romano.

Prima produzione italiana ad utilizzare attori disabili per interpretare ruoli che sarebbero generalmente interpretati da attori affermati, abbattendo così le barriere che da sempre caratterizzano alcuni mondi, tra cui quello dello spettacolo, dando spazio alle “diversità”.

Il film sarà distribuito da Medusa Film nelle sale di tutta Italia il 18 e 19 marzo 2019