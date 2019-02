Raccogliendo la proposta nata la scorsa edizione al termine dell’incontro sul soccorso dei disabili in emergenza, relatore dott. Ciciliano, dove è emersa la necessità di saper eseguire un soccorso integrato, all’interno della 5^ edizione di “Rieti senza barriera” sono stati inseriti due incontri di quattro ore ciascuno sul tema.

I relatori saranno esperti nell’area dell’autismo, dell’alzheimer, la sordità, chiudendo con cenni sulla sicurezza e norme comportamentali dei soccorritori ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Lo scopo di tali incontri sarà eseguire un soccorso di qualità nei confronti dei disabili riuscendo ad individuare il tipo di disabilità ed utilizzare di conseguenza il comportamento più adeguato.

E’ fuor di dubbio la necessità di operare in sicurezza per entrambe le parti (operatore e disabile), ma questo è possibile solo quando i soccorritori sapranno quale approccio sarà il più opportuno, legato non solo all’operatività, ma anche ad una comunicazione integrata.

Sostanzialmente, chiunque si cimenta in un intervento su un disabile deve essere in grado di sapere ciò che deve fare, ma soprattutto ciò che non deve fare, onde aggravare i già alti livelli di stress cui i disabili sono sottoposti in contesti che esulano dal loro quotidiano.

Gli incontri sono aperti agli operatori del soccorso, della sicurezza, agli insegnanti ed ai cittadini la cui importanza della consapevolezza, è stata sottolineata anche dalla recente normativa sull’emergenza (D.Lgs 1/2018).

Il diritto del disabile di una giusta ed efficace assistenza è sancita dalla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità dalle Nazioni Unite.

Gli incontri si terranno i giorni 9 e 30 marzo dalle ore 8,00 alle 12,30, presso la Camera di Commercio di Rieti in via Borsellino.

Preiscrizioni da inviare all’indirizzo e.mail rieti@volontariato.lazio.it entro il 25/02/2019 (in caso di esubero rispetto ai posti disponibili, saranno accettate le iscrizioni pervenute in ordine di tempo).

Organizzatori dell’iniziativa e relatori:

Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti

ENS Ente Nazionale Sordi di Rieti

Autismo Lazio onlus di Rieti

Associazione Malattie Alzheimer di Rieti

