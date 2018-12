È operativo il progetto “IN…FORMA. VIAGGIO SOCIALE” [1] dell’associazione Dimensione Volontario, mirato a sviluppare il turismo accessibile in tutta la Regione Abruzzo, partendo dai comuni di Roseto degli Abruzzi e Pineto, in provincia di Teramo.

Attraverso il progetto, si desidera superare le criticità territoriali e soddisfare le esigenze di tutti i turisti e gli abitanti della zona, con una particolare attenzione alle persone con disabilità.

Lo scopo è, infatti, quello di: agevolare chi ha difficoltà nel trascorrere un soggiorno nei comuni interessati, a causa di criticità strutturali e culturali; offrire una rete coordinata di operatori sociali e turistici, garantendo un soggiorno di qualità per tutti; illustrare la valenza economica del turismo accessibile agli operatori turistici.

Pertanto, l’intercettazione di nuovi turisti, l’aumento della produttività finanziaria e la diffusione della cultura della disabilità sono traguardi da raggiungere, ma «il nostro vero obiettivo è di offrire servizi adatti all’accoglienza dei disabili che siano apprezzati anche da chi non ha alcuna disabilità perché ideati per soddisfare sì la comodità, ma anche la bellezza e il gusto», afferma Peppe Palermo: Presidente Dimensione Volontario.

Nello specifico, le attività previste sono: Ricerca e analisi dei bisogni e dell’attuale ricettività sul territorio; Costruzione di una rete territoriale operativa, che possa garantire risposte tempestive ai turisti; Creazione di un portale web interattivo, capace di fornire soluzioni appropriate alle esigenze dei turisti attraverso la mappatura di luoghi e servizi effettuata dal team di progetto e fornita all’utente finale sulla base di criteri oggettivi, come: misure, materiali ecc.; Formazione all’accoglienza per il personale delle strutture turistiche aderenti alla rete territoriale; Istruzione ad hoc per ragazzi con disabilità da impiegare come guide turistiche.

Il progetto ha una durata limitata di 11 mesi, ma la sfida è di garantire il servizio anche successivamente.

Per far sì che ciò avvenga è necessaria la collaborazione delle associazioni di categoria e degli operatori del turismo in Italia, ai quali gli organizzatori chiedono di compilare un questionario entro il 15 dicembre 2018, per raccontare le loro esigenze rispetto al turismo accessibile e permettere così l’avvio di tutto questo percorso verso città attraenti.

Per richiedere il questionario, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico partner@dirittidiretti.it.

