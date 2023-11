Natale pieno d’amore 2023

PUBBLICITA

Natale pieno d’amore, ci faccia ammirare, curare, la bellezza della natura da amare,

in questa periodo il tempo, porta sempre freddo e neve creando una fantastica atmosfera per festeggiare.

Natale pieno d’amore, con la ricorrenza della nascita di Gesù bambino da adorare,

porta nelle gente e in famiglia, gioia e quell’armonia giusta da salvaguardare.

Natale pieno d’amore, faccia aprire i nostri cuori, per aiutare i migranti risorsa umana naturale,

con grande umanità sono da salvare, ospitare e con genuina umiltà saperli integrare.

Natale pieno d’amore, apra le nostre menti per aiutare, quelli che soffrono di sete e fame,

ognuno di noi deve prendere coscienza, fare di tutto perchè arrivi loro da bere e da mangiare.

Natale pieno d’amore, ci dia la forza umana, alle persone bisognose saper donare loro una certezza,

con dolcezza portare, agli anziani, ai bambini, agli ammalati, un abbraccio, un sorriso e una carezza.

Natale pieno d’amore, ci doni la responsabilità, per costruire mezzi per il bene comune e per la vita,

impegnarsi tutti per dire , basta costruzioni e commercio di armi, strumenti di distruzione e di morte.

Natale pieno d’ amore e di valori veri, sani, sinceri di condivisione e di amicizia,

quelli di alta civiltà, trionfi sulla terra l’onestà. La bontà l’uguaglianza, la fratellanza e la giustizia.

Natale pieno d’amore, quello che se praticato da tutti salverà l’ambiente e l’umanità,

ci aiuterà anche a costruire la pace, un mondo più giusto e migliore per tutta la società.

Francesco Lena

24060 Cenate Sopra (Bergamo)