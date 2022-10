PUBBLICITA

La pace è un percorso democratico lungo di responsabilità,

Ma il più corto per raggiungerla con l’impegno, dialogo e sentita umanità.

La pace porta luce nella mente e fa aprire il cuore,

Dona coraggio, bellezza nella persona e aiuta a seminare amore.

Quando c’è pace, bellezza e voglia di amicizia nella persona,

Ci sarà collaborazione, bene e armonia giusta nella casa.

Quando c’è pace, gioia, armonia nella casa, ci sarà gentilezza e una dolce ospitalità,

Spirito giusto per essere uniti nella condivisione e nella solidarietà.

Quando c’è pace e unione nelle diversità culturali, ci darà la forza per sconfiggere l’indifferenza e globalizzare la solidarietà,

Allora ci sarà solidarietà tra le nazioni, sapremo costruire ponti per aiutare chi è in difficoltà.

Quando ci sarà accordo rispetto tra le nazioni e giustizia sociale,

Porterà ossigeno all’umanità per avere la pace nel mondo, grande ideale.

Ora costruiamo un grande cantiere aperto a tutti, per salvaguardare l’ambiente e abolire la guerra,

Con responsabilità universale raggiungere l’obiettivo della pace per tutte le persone sulla nostra madre terra.

Francesco Lena

(Bergamo)